Mamá de Tomás Bravo preocupa con desgarrador mensaje en redes: «Me siento tan vacía»

El caso de Tomás Bravo es uno de los que más ha impactado a nuestro país en el último tiempo. Pues en febrero de 2021 se conoció la desaparición del pequeño de solo tres añitos en el sector de Caripilún. Pero tras varios días de ardua búsqueda, el cuerpo se encontró a solo unos kilómetros de su casa.

Desde ese momento y a pesar de todas las investigaciones por parte de la Fiscalía, todavía no existe ningún detenido con relación al crimen del pequeño. Es por esto que Estefanía Gutiérrez, madre del niño, sigue pidiendo justicia y que no olviden el caso.

Y en las últimas horas, la joven dejó más que preocupados a sus seguidores en redes sociales, luego de escribir un desgarrador mensaje, sobre lo duro que han sido estos años sin su hijo y lo mucho que le cuesta encontrar sentido a la vida tras su partida.

El conmovedor mensaje de la mamá de Tomás Bravo

«Vida devuélveme a ese día, devuelve todo lo que tenía. Daría todo por volver a cobijar a mi hijo entre mis brazos como lo hacía desde la mañana hasta en la noche y verlo dormir apegado a mi pecho», comenzó escribiendo la mamá de Tomás Bravo en su cuenta de Instagram, donde subió una foto amamantando al bebé.

Siguiendo por esta línea, Estefanía agregó que «fue lo más bello que pude vivir en esta vida. Eso era vivir, sentir felicidad plena, lo era todo».

«Mi bebe era todo lo que tenía y lo perdí, me siento tan vacía, tan sola. Por más que lo intento siento que no encajo aquí, que no puedo encontrarle un sentido a todo, la ansiedad me tortura dia a dia. Amaba esa vida y nunca entenderé porque es tan injusto todo, puta vida», continuó la mamá de Tomás Bravo.

«Vida devuelve esos bellos ojos de los que no me alcance a de despedir. Te extraño tanto mi niño» cerró.