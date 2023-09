Daniela Aránguiz se lanza con todo contra Cony Capelli: «Si alguien habla mal de mí…»

Unos días atrás, Cony Capelli dejó la escoba en Gran Hermano Chile, luego de contar nuevos detalles de su desconocida relación con el Mago Valdivia y que al parecer salpicaron a su exesposa Daniela Aránguiz.

Resulta que la chiquilla estaba recordando una curiosa situación que vivió con el exfutbolista durante su affaire, el que según sus propias palabras, comenzó tras el fin de su matrimonio. «Él se fue a vivir a un hotel, porque ella lo cachó en una ‘maniobra’».

«Después pasó una hue… me dejo plantada, se fue con otra de viaje (…) Al final yo ahí dije, no. No me puedes hacer esto», continuó relatando Cony Capelli.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras esto, la bailarina relató una asquerosa sorpresa que se habría encontrado el Mago Valdivia al regresar de un viaje con Maite Orsini. «Estaba todo caga…, vomitada y cagada la cama, y cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados».

Daniela Aránguiz se lanzó con todo

Es en este contexto que ahora, la propia Daniela Aránguiz no se quiso quedar callada con relación a los dichos de la participante, así que aprovechó de contar su versión de los hechos durante su participación en Zona de Estrellas.

Para comenzar, afirmó que esperaba «con muchas ansias» la salida de Cony, pues muchos de los eliminados de Gran Hermano Chile pasan por el programa.

Siguiendo por esta línea, se lanzó con todo en contra de la chiquilla. «Ella habla de mí y afirma cosas que no sabe, que ni siquiera vio (…) Que yo había caga… una pieza, dijo», agregando que «Parece que en ese tiempo la habían invitado Buenos Aires, y la dejaron plantada por llevarme a mí».

Junto con esto, Daniela Aránguiz afirmó que ya no le importan las andanzas de su ex. «Ahora, si alguien habla mal de mí o afirma algo mío, siempre va a ir de vuelta».

Mientras que para cerrar, confesó que recibió una especial oferta por parte del productor general de Gran Hermano Chile. «Me ofreció Carlos Valencia entrar un fin de semana (…) Puede ser… Carlitos Valencia lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta para ver si me tinca».