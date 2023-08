Jorge rompe en llanto en plena gala de eliminación de Gran Hermano Chile

Este domingo en la noche se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Chile, donde Skarleth Labra se convirtió en la última eliminada del espacio. Pero previo a su salida, se vivieron algunos de los momentos más comentados de la jornada.

Así es como ocurrió con Jorge Aldoney, el tercer salvado por el público, quien no pudo evitar romper en llanto luego de conocer que se quedaría por una semana más en la casa más semana del mundo.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de los seguidores de Gran Hermano Chile son los motivos por los que el modelo terminó entre lágrimas. Pues cuando Diana Bolocco le dijo «no sé si puedas hablar», señaló que «mi problema no era irme, mi problema era quedarme».

Tras esto, Jorge afirmó que su llanto tenía que ver con que el próximo eliminado sería Hans o Skarleth. «No sé en qué me convirtió este programa. Desde que me patearon que no me dolía tanto la guata», admitió, sin poder aguantar el llanto.

«Es fome (que se vaya) cualquiera de los dos. Agradezco ser salvado, pero no era el mejor escenario para mí», cerró el Mister Chile.

Las reacciones de los seguidores de Gran Hermano Chile

Como era de esperar, de inmediato los fanáticos de Gran Hermano Chile, llenaron de comentarios sobre la salvación de Jorge, pues durante los últimos días, muchos han bromeado que esta semana nada de lo que intentó le resultó como esperaba. Por lo que no perdieron oportunidad para molestarlo.

«Jorge quedó ultra solo»; «La peor semana del mr pico»; «Saquemos a Jorge pronto»; «Jorge llora porque quiere irse, ¿cómo ayudarlo?»; «La peor semana de tu vida bye Jorge»; «No te preocupes Jorge ya vas a ir acompañar a Skarleth»; «Mister copi lo pierde todo» y «Le pone coloooor», es parte de lo que escribieron.