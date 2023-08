Francisco Kaminski explica su nueva ausencia de Sígueme y te sigo: «No amanecí muy bien»

La tarde del jueves pasado, los seguidores de Sígueme y te sigo, se preocuparon luego de que Francisco Kaminski no llegara a sus labores en el programa y lo reemplazara Titi García-Huidobro, quien explicó los motivos por los que no apareció.

«Le mandamos un besito al Kami precioso, que se recupere pronto, tenía una pequeña intervención en su ojito», comenzó señalando, además de agregar que «ustedes saben que andaba con una cosa, pero todo recuperable y ya va a estar con nosotros».

¿Qué pasó con Francisco Kaminski?

Es en este contexto que, en conversación con Página7, Francisco Kaminski se refirió a su estado de salud, sobre lo ocurrido. «Me salió un orzuelo en el ojo derecho, ya había pasado y después me volvió a salir en el otro lado del ojo».

«Ayer no amanecí muy bien, pues se me había hinchado y me dijo el médico que fuera a verlo porque tenía que hacer una limpieza y un drenaje (…) hoy amanecí mejor», continuó el locutor de El Vacilón Matinal de la Corazón.

Mientras que con relación al motivo por el que faltó a Sígueme y te sigo, comentó al medio antes nombrado que «yo hubiese ido, pero el tema fue que el doctor no tenía otra hora, así que me hizo un sobrecupo como a las 6 de la tarde, justo en el horario del programa, por eso tuve que faltar».

«El médico me dijo que tenía que ver cómo amanecía, y hoy desperté mucho más deshinchado, tengo el ojo normal (…) así que me dio un tratamiento con una crema, gotas y antibióticos, altiro se marcó la diferencia» afirmó Francisco Kaminski.

Para cerrar, nuestro querido animador, se refirió cuándo volverá al programa: «Hoy vuelvo, voy a estar ahí si Dios quiere».

Hay que recordar, que hace unas semanas, nuestro Kami también se ausentó del programa, esto luego de sufrir una repentina alza de presión, por la cual incluso debió ser trasladado a la clínica.