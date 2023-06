«Muero de amor»: Vale Roth deja la escoba al mostrar por primera vez el rostro de su hija

El pasado viernes 9 de junio nació Antonia, la primera hija de Vale Roth, lo que ha tenido más que chocha compartiendo todos los detalles de sus primeros días como mamá, a pesar de todas las dificultades que ha tenido con la pequeña.

Pues resulta que en sus dos semanas de vida, la bebé no pudo abandonar la clínica, ya que tiene laringomalacia, una enfermedad que afecta a las vías respiratorias y las cuerdas vocales, provocando una respiración ruidosa, así que la operaron unos días atrás.

Aunque este domingo, Vale Roth dio a conocer una de las mejores noticias como mamá, pues dieron de alta a su retoña y finalmente llegó a la casa junto a sus papás a ser regaloneada de lo lindo.

«¡Ya nos vamos a la casa! Estoy tan feliz», comenzó señalando a través de Instagram. Además de agregar que «Cómo va a ser la noche de hoy… Voy aprendiendo de a poco po’».

«Qué nervio, tengo nervios, porque estaba muy bien cuidada en la ‘neo’ con las chicas, pero no sé… estoy tan emocionada. Gracias por sus mensajes, claramente ahora no voy a leer todos porque se me cae el babero», cerró la chiquilla en ese momento.

La primera foto del rostro de la hija de Vale Roth

Es en este contexto que luego de acomodar bien a la pequeña Antonia en su casa, Vale Roth dejó la grande entre sus más de 929 mil seguidores, a los que encantó con una fotito en la que por primera vez da un claro vistazo a la carita de su retoña.

«Al fin en casita con mi pequeña», es el simple mensaje que escribió la bailarina para acompañar la postal donde aparece con su hija, las dos durmiendo juntitas.

Como era de esperar, en cosa de minutos, Vale Roth recibió más de 100 mil me gusta y cientos de mensajes de sus fanáticos, los que no podían más con la ternura de Antonia.

«Es ver al padre tanto que sufre uno y se parecen a ellos»; «Muero de amor»; «Mezcla perfecta de los papis»; «Hermosas. Bienvenidas a Casa»; «Ahora vivirás las experiencias mas maravillosas y mas compleja de tu vida»; «Qué bendición…ya en casita a empezar un nuevo proceso como madre» y «Hermosas .. que bien te asienta la maternidad» le escribieron.