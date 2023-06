«Déjate de hacer el ridículo»: Destrozan a Ignacia Michelson por su acento en video contra Vale Roth

En las últimas horas, Ignacia Michelson se vio en el centro de la polémica, luego de que hiciera un live en el que, a pesar de no nombrarla directamente, se lanza con todo en contra de Vale Roth, acusándola de una serie de cosas.

Resulta que por estos días, la chiquilla anda de vacaciones en México, desde donde arremetió con todo en contra de la nueva mamá y su esposo, Miguel de la Fuente, por hablarle mal a Marcianeke de ella.

«Cuando yo terminé con el Mati, la muy pendeja lo llama y no habla ella, habla el marido, obviamente con ella al lado», agregando «que yo era esto, que era lo otro, que aquí, que acá. Ella ‘yo soy súper buena vibra, soy mamá’, no le compro ese papel».

«¿Ustedes son pendejos creyendo que una mujer por estar embarazada cambió? No, mi amor. La gente no cambia. ¿por qué no se preocupa de ella? ¿De su familia? Ya está casada, va a tener hijos, o sea, está en otra etapa de su vida. ¿Por qué me sigue jodiendo o por qué llama al Matías?», lanzó Ignacia Michelson.

El particular detalle que notaron los seguidores de Ignacia Michelson

Y a pesar de que las acusaciones que se mandó la también DJ son más que polémicas e incluso involucran a Marcianeke. Lo que más notaron los usuarios de redes sociales, es el particular acento con el que estaba hablando.

Pues en Biitchpostingcl, quienes resubieron el video, en varios de los comentarios se puede ver que no lograron entender el acento que usó, mientras que otros se burlaban de que tras llevar solo unos días en el extranjero ya lo cambió.

«Qué idioma es ese?; «Porque habla así como de otro país o es mi idea»; «Mi amiga que fue dos días a México:»; «Ya pero pq trata d hablar como la mane»; «déjate de hacer el ridículo hablando como mexicana»; «Pero porque habla con distintos acentos?» y «nunca había escuchado tantos acentos en una solo persona» es parte de lo que le dedicaron a Ignacia Michelson.