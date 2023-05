«No iba con trago»: Encargada de prensa de Pailita da su versión tras detención

La mañana de este lunes se dio a conocer la detención de Pailita por parte de Carabineros, luego de que protagonizara un altercado con la policía y las primeras informaciones indicaran que al parecer estaba circulando sin patente en su vehículo de lujo.

Es en este contexto que, Nicole Hernández, encargada de prensa del joven, se comunicara con el matinal Contigo en la Mañana, para desmentirlo y afirmar que sí portaba la patente en la parte trasera y además en el parabrisas.

Sobre el motivo por el que Pailita no circulaba en su auto con la patente en la parte delantera, la encargada señaló que «lo llevaron a arreglar, hay un problema en el parachoques, al costado; la patente está detrás», además de comentar que «acá no hay un delito ni que él salga arrancando».

La encargada de prensa sobre la detención de Pailita

Tras esto, le consultaron por los motivos por los que el intérprete de Na Na Na está detenido. «Tienen una discusión con Carabineros. Nos ha pasado en muchas ocasiones, se han burlado, nos ha pasado que se han aprovechado un poco, le hablan golpeado, con insultos y un cabro de 23 no va a aguantar eso».

«Pailita no hizo nada malo, el auto no es robado. Me importa que eso se diga, el auto es de él, tiene los papeles al día» afirmó Hernández, junto con mencionar que esta es la «primera vez que se ve envuelto en algo así».

Por otro lado, la encargada de prensa afirmó que el joven no es alguien que se ande metiendo en problemas. «Es de casa, si sale tarde es porque sale del estudio de grabación tarde» o en alguno de sus shows.

«Es triste lo que pasa» indicó además de señalar que «lo que hablé con los chicos, sí, la forma de hablar no fue la mejor, hubo una discusión, aumentaron los gritos y terminaron en el control de detención».

«Pailita no iba con trago y se dirigía hacia su domicilio; pasó entre 4 y 5 am» cerró.