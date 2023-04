Marcianeke impacta con fuertes revelaciones de su salud mental: «Yo sufría de depresión severa»

Marcianeke es uno de los artistas urbanos más reconocidos del último tiempo, motivo por el que dio una extensa entrevista a Culto de La Tercera, donde se confesó sobre todos los temas, pasando por su vida personal, la fama y los costos de esta.

Es en este contexto que el joven se confesó sobre los problemas de salud mental que lo acompañan desde su adolescencia. «Yo sufría de depresión severa. Varias veces. Tuve tratamiento de pastillas. A veces no me tomaba las pastillas y tenía la idea de suicidarme, no me resultaba».

«Andaba como estúpido, lento en todos lados. Son experiencias que a uno lo hacen más fuerte y sabes más cosas. En esa parada de lo que es estudiante yo estaba full perdido, no preocupado de estudiar, sino que solo de terminar, solo salir de cuarto medio y ya. Ni PSU di, nada de nada», confesó al medio antes nombrado.

Marcianeke y sus problemas de salud

Siguiendo por esta línea, Marcianeke habló sobre como ha avanzado en el día de hoy. «Siempre fui frío para mis cosas, hasta hoy en día igual me cuesta. Siempre me dicen: ‘¿estai enojado?, ¿estai serio?’ Porque siempre ando con la cara baja. Son cosas de antes que me dejaron así».

«Son problemas de uno que no tiene por qué cargarlos la gente, ellos no tienen la culpa. La música fue para desahogarme. En algún momento pude haber cantado tonteras, pero lamentablemente era lo que vivía. A algunos les identificaba, a algunos les gustaba, algunos me pedían más» agregó.

Para cerrar, el artista urbano contó una fuerte historia: «El primer tema que yo sentí que canté realmente lo que yo viví, fue un tema cuando estaba con el productor y a mí me encontraron con los brazos cortados, llorando, y ya no daba más con la vida. Me fue a buscar él personalmente a la casa para poder grabar y salir de la volada, como se dice».