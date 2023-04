Adriana Barrientos recuerda la vez que se fue detenida: «Me llevaron en una patrulla»

La noticia de los últimos días fue la orden de detención en contra de Diana Bolocco, José Antonio Neme y Roberto Saa por no presentarse a declarar en el juicio contra Paulina de Allende-Salazar por la querella de Cathy Barriga en su contra. Es en este contexto que Adriana Barrientos contó una particular anécdota que se relaciona con el tema.

Resulta que mientras hablaban de la polémica que vio envueltos a los animadores en Zona de Estrellas. La Leona recordó la vez que se vio en atados con Carabineros, y que terminó con ella detenida hace algunos años, por una multa que, según su relato, ni siquiera le habían notificado.

«Una vez me llevaron detenida así. Me pasaron un parte y yo no tenía idea y, un día, yo estaba trabajando en Morande con Compañía, y me llevaron detenida. Fueron a mi casa, cosa que fue muy rara, porque no deberían haber ido a mi casa», comenzó el relato de Adriana Barrientos.

La detención de Adriana Barrientos

De acuerdo a lo que comentó la chiquilla en el programa de farándula. Los uniformados llegaron hasta su domicilio para llevársela preciosa por no pagar dicha multa de tránsito.

«Como yo era un personaje de alto conocimiento público, Carabineros sabía dónde vivía, fueron a mi casa y a las seis de la tarde me tomaron detenida y me llevaron en una patrulla policial a la comisaría» afirmó la panelista del espacio de Zona Latina.

Eso si, Adriana Barrientos afirmó que todo se solucionó luego de que una productora de Mega llegara a ayudarla. «Tuvo que ir en ese minuto Ina Sáez de Morandé con Compañía a pagar la plata que eran 100 mil pesos, obvio que era mi dinero, con mi dinero pagó la Ina los 100 mil pesos y me llevaron a grabar el programa».