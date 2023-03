«No puedo esperar»: Karen Bejarano parte al extranjero por nuevo proyecto

A pesar de que no está en televisión, Karen Bejarano sigue siendo una de las figuras más populares de nuestro país en Instagram, pues la chiquilla ya supera los 1.1 millones de seguidores, a los que encanta con registros de su día a día y lo que se viene para su carrera musical.

Es en este contexto que la cantante sorprendió a su público al revelar que dejará nuestro país por motivos laborales. Resulta que partirá ni más ni menos que a Francia para asumir nuevos desafíos, aunque no ha querido entregar muchos detalles de lo que va a hacer.

Pese a que no ha contado los motivos de su viaje a Europa, Karen Bejarano aprovechó de dar algunas pistas por medio de la red social de la camarita.

El viaje de Karen Bejarano a Francia

«Esta semana que viene, es una semana tremendamente maravillosa para mi y no puedo esperar para contarles todo» comenzó señalando la también cantante, junto con agregar que «ya adivinaron que me voy a Francia, pero no saben a qué ciudad y lo más importante… a que me voy».

«Síganme para más detalles en las próximas horas» cerró Karen Bejarano en la última publicación que subió, jugando al misterio sobre lo que se viene para su futuro profesional.

Como es de esperar, sus fanáticos están vueltos locos por saber qué es lo que hará Karen Bejarano en el extranjero, así que están más que atentos a todo lo que publica la influencer para saber lo que ocurre. «No puedo esperar para contarles todo» escribió en una de las historias que subió.

Junto con esto, se debe mencionar que ha aprovechado de compartir, por medio de sus stories, algunas pistas de lo que se viene en los próximos días, pero de todas formas, manteniendo lo más posible el secreto.