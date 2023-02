MC Millaray: La rapera mapuche reconocida a nivel internacional

La joven intérprete, MC Millaray, a pesar de solo tener 16 años ha llegado a marcar la industria músical. Sobresaliendo a nivel internacional llegando a aparecer en uno de los medios más reconocidos a nivel mundial.

La rapera de ascendencia mapuche, se ha destacado en diferentes medios debido a sus fuertes y revolucionarias letras. Pues es a través de su música ella decidió entregar y difundir un importante mensaje respecto a su pueblo y cultura.

Sus palabras llegaron a tomar una fuerza tal, que el medio The New York Times realizó una publicación al respecto. Aquí se destacó su arte y cómo ha ido creciendo con el tiempo a pesar de lo joven que es Millaray.

¿Quién es MC Millaray?

Según lo publicado por el medio anteriormente mencionado, la joven Millaray Jara Collio con solo 7 años ya había realizado su primer disco. Titulado ‘Pequeña femenina’, con letras de su propia autoría, la menor subía al transporte público para poder venderlo mientras cantaba, siempre contando con el apoyo y compañía de su padre.

La joven tomó ese talento y pasión por la música y los transformó en su medio para alzar la voz por su pueblo. Mezclando el español y el mapudungun, expresa con su arte la furia y disconformidad que siente ante la represión que ha vivido y aún vive el pueblo mapuche.

Sus canciones se enfocan principalmente en exponer la realidad que se vive actualmente en el sur de Chile. Denunciando la represión de su cultura y la destrucción medioambiental, exigiendo también la devolución del ‘Wallmapu’, nombre con el que se conoce a las tierras del pueblo mapuche.

Si bien sobre los escenarios se vuelve la voz de muchos, entregando este poderoso mensaje de cambio y lucha. Ella señaló al medio que a su corta edad se ha sentido como dos personas en una. «A veces me siento como una niña pequeña; juego, me divierto, me río. Pero en el escenario todo lo que digo, lo digo rapeando. Me libera. Cuando tengo un micrófono en la mano, soy otra persona«, se sinceró la rapera.

MC Millaray no dudó en expresar que una de sus mayores sueños y metas es que el pueblo mapuche recupere lo que le pertenece. «Para mí, sería un sueño recuperar el territorio«, declaro para luego agregar «Quiero defender lo que es nuestro».