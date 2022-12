José Miguel Viñuela y su hilarante experiencia con un juguete para adultos

José Miguel Viñuela, sorprendió a todos los presentes, incluyendo a sus compañeras en el estudio. La situación se dio justo después de que él decidiera contarles una inesperada y divertida anécdota en la ultima transmisión del programa de TV+.

El programa que se transmite de lunes a viernes, y que es presentado por Viñuela y Raquel Argandoña, mantiene un formato en el que los panelistas van rotando por día. Y fue en esta ocasión Pancha Merino, quien acompañó a los presentadores durante esta graciosa instancia.

La situación se desarrolló a partir de un comentario que realizó el conductor de «Tal Cual». Este comenzó comentando que en una ocasión le había hecho un particular regalo que al parecer lo había dejado bastante sorprendido. Pues este resultó ser un juguete para adultos «Me regalaron un utensilio que yo no había visto en mi vida…», señaló en un comienzo.

Ante la sorpresa de Argandoña y Merino, el ex rostro de Mega continuó «Es una especie de bomba con un tubo y que viene con una cosa para inflar, es para agrandar el órgano masculino. Me lo regalaron como chiste», explico con un poco más de detalle.

La anécdota no quedó ahí, pues el hecho desató la curiosidad de la Quintrala. Quien inevitablemente se lanzó con una pregunta, que si bien podía resultar incomoda, fue bastante directa hacia su compañero. Sin rodeos le preguntó si había utilizado el impensado obsequio en alguna ocasión.

Ante la pregunta, Viñuela le respondió que no lo había hecho. Sin embargo, no tardó en entregar una justificación que dejó a todos aún más sorprendidos. «¿Sabes por qué no lo usé?», cuestionó devuelta generando mayor expectativa «Traté de usarlo y no era mi talla«, finalizó José Miguel Viñuela. Esto ultimo genero incontenibles rizas en todos los presentes en el estudio.