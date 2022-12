Bad Bunny: El inesperado comentario del cantante por su futuro musical

Durante una conversación que tuvo Benito, con un reconocido medio, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, se refirió a lo que realizará en el futuro de su carrera musical.

A través de una entrevista con el medio Billboard, el cantante puertorriqueño conversó sobre todos los detalles de su carrera, pero particular como vivió este año.

Por otro lado, cuando se le consultó por sus planes para el año que viene, el conejo malo señalo lo siguiente. «El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar de los logros«, dijo Bad Bunny.

«Un par de compromisos esporádicos” e irá al estudio, “pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el culo”, continuó diciendo en la entrevista con Billboard en relación al futuro de su carrera musical.

