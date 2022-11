Laura Prieto recuerda a su mamá con bella foto y emotivo mensaje

Casi un millón de seguidores tiene Laura Prieto en Instagram, donde es más que activa, compartiendo en todo momento registros de su día a día, sus emprendimientos e incluso destapadas fotitos que la llenan de piropos por lo regia que se ve.

Aunque la uruguaya también se da el tiempo de publicar sentidas reflexiones de vez en cuando y contenido más emotivo. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que recordara a su madre, quien falleció en 2021, con una linda postal y un sentido mensaje.

«Si me voy antes que vos, Si es así que está dispuesto, Quiero que tus noticias, Hablen del aire y del sol», escribió Laura Prieto para acompañar el posteo, donde luce posando al natural junto a su mamá.

Al poco tiempo de compartir el registro, recibió más mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de cariño y felicitaciones por la forma en la que recuerda a su madre a más de un año de su partida.

«Lindo recuerdo Laura, un abrazo»; «Te quiero mucho lauuu eres una mina con mucho power»; «que linda frase, y que bella fotografía»; «Su Mamá está siempre contigo»; «siempre contigo mi Lau»; «Te amo siempre» y «Te quiero mucho» es parte de lo que le escribieron a Laura Prieto.

La partida de la mamá de Laura Prieto

Hay que recordar que la mamá de la ex ‘Me Late’, falleció el 18 de febrero del 2021, luego de batallar por largo tiempo contra un cáncer. Esto a pesar de que la chiquilla dejara sus cosas en Chile y partiera a Uruguay para acompañarla y cuidarla por un tiempo.

Es en este contexto que a los pocos meses, Laura le dedicó una emotiva publicación. «El destino nos separó en distintos planos y no te voy a mentir es difícil no tenerte físicamente, cuando tabi estuvo de cumple inconscientemente todas las fotos que tomaba te las quería mandar y luego me acordaba ya no estas y me iba al baño a llorar respiraba y seguía».

«Trato de honrarte todos los días trato de ser la mejor versión de mi con la que te sientas orgullosa, trato de recordarte con alegría porque no cualquiera tuvo una madre tan compañera, tan cómplice y si es difícil cuando esa persona que te amaba incondicionalmente que daría la vida por ti ya no esta, ya no esta mi soporte, la persona que me escuchaba que me consolaba y que me retaba cuando tenía que hacerlo» continuó.