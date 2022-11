Concurso: ¡Gánate la camiseta oficial de Radio Corazón!

¡Levanten la mano todos los fanáticos de la Radio Corazón! Qué ya estamos en la cuenta regresiva para darle la PLR al 2022 y en la Número Uno de Chile nos pusimos cariñosos, así que queremos hacerle un regalo a nuestros auditores.

Por lo mismo que nos unimos a los amigos de Tu Armadura para traerles el manso regalo para que se luzcan haciendo deporte. Resulta que tenemos para ustedes, ni más ni menos que dos camisetas oficiales de la Más Querida de Chile y que nuestros queridos locutores modelaron como orgullo.

Y esto no es todo, ya que los flamantes ganadores incluso podrán personalizarla con su propio nombre y número para formar parte oficial del equipo de Radio Corazón. Si se animaron y quieren participar por este medio premio, les contamos que es más que fácil.

Para entrar al concursito, solo tienen que seguir dos simples pasos, pues como el sorteo se realizará a través de Instagram, solo deben comentar la publicación que les dejamos aquí abajito y que está fijada en nuestro perfil oficial, además de seguirnos a nosotros y a los chiquillos de Tu Armadura.

Así que ya saben chiquillos, si quieren ganarse la camiseta oficial de Radio Corazón, solo tienen que partir a nuestra cuenta de Instagram y seguir los pasos para estar participando. ¡Mucha suerte a todos y que ganen los mejores!

¿Cuáles son las frecuencias de Radio Corazón?

Aquí abajito les dejamos todas las frecuencias en las que pueden escucharnos en todo el país.

Arica – 105.3

Iquique – 94.7

Calama – 103.5

Copiapó – 94.7

Antofagasta – 91.5

Ovalle – 105.1

La Serena/Coquimbo – 91.7

Viña del Mar/Valparaíso/Concón – 100.5

Santiago – 101.3

San Antonio – 94.3

Rancagua – 104.3

Talca – 104.5

Linares – 93.1

Concepción/Talcahuano – 96.1

Los Ángeles – 103.1

Temuco – 105.7

Valdivia – 97.3

Osorno – 89.7

Puerto Montt – 89.9

Coyhaique – 96.5

Punta Arenas – 91.5

Lamentablemente, radio Corazón no llega a todo Chile, por lo que hay muchos que no pueden escuchar a nuestros queridos locutores. Y en caso de que ustedes estén en ese grupo que no tienen una frecuencia directa a la Más Querida de Chile no se sientan mal, ya que tenemos otras opciones.

En primer lugar, está la señal online a la que pueden ingresar desde cualquier parte del mundo; solo tienen que entrar a nuestra página web y pinchar en el programa que suena en el momento, ahí van a poder escuchar de inmediato todos los programas de la misma forma que si estuvieran con una radio personal.