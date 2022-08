Señora se hace viral tras «comprar terreno» en pleno despacho

Es una experiencia que sin duda a todos les ha ocurrido, pero que a nadie le gusta pasar. Estamos hablando de las caídas, las que si no provocan ninguna herida grave, si dan mucha vergüenza, especialmente al estar rodeado de gente. Pero nada puede ser peor que hacerlo en frente de las cámaras.

Y esto es precisamente lo que le ocurrió a una chiquilla durante la jornada de este miércoles, luego de que su caída quedara registrada en plena televisión abierta. Aunque la cosa no se queda solo ahí, ya que además el video del momento dejó la grande en las redes sociales, volviéndose completamente viral gracias a una conocida cuenta.

La caída que rápidamente se viralizó en redes sociales

Todo partió en medio del noticiero CHV Noticias, a cargo de Karina Álvarez y Roberto Cox. Los conductores del espacio conversaban con la periodista del despacho en terreno sobre uno de los temas que tiene más impactado al país por estos días: la misteriosa muerte de la joven abogada Valentina González al interior de un motel.

Y cuando el reloj ya llegaba a las 8 AM, podemos ver como en atrás de la periodista, en la calle y en pleno paso peatonal, una señora se cae estrepitosamente cuando cruzaba la calle. Y a pesar de que se notó que le dio bastante vergüenza a la joven, quien tuvo la suerte de encontrarse con una gran cantidad de transeúntes que la ayudaron inmediatamente a pararse.

Fue entonces, que la cuenta Televisivamente compartió el registro, enfocándose específicamente en la caída de la señora. Y como suele ocurrir con los videos que comparte el ya popular perfil de Instagram y Twitter, rápidamente, el registro se volvió viral.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, los comentarios no tardaron en llegar, con muchos señalando sobre la fuerte caída: «¡Oh, el socavón!»; «Y el que graba no hace nada»; «No me rio fácilmente podría ser yo»; «¿Esa es la Av. Sacolachucha?» y «Pobre señorita, llegó a rebotar».