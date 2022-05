Rocío Marengo: ¿Qué tratamiento utilizó para convertirse en madre?

Por estos días Rocío Marengo se luce con su participación en el programa ‘Un Minuto para ganar’ junto a Jean Philippe Cretton, dejando de lado completamente su pasado como polémica chica reality. Junto a esto hace poquito se anunció que se convertirá en mamá por primera vez.

La modelo che, dio a conocer a través de su red social que comenzó un tratamiento para quedar embarazada. Todo por cuenta propia, debido a que su pareja Eduardo Font, no le gustaba la idea de ser padre.

«Decidí que voy a ser madre soltera, quiero ser feliz sin molestar a nadie», aseguró la modelo argentina en conversación con la Revista Pronto. Además, también declaró que su «deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo», continuó.

Junto con esto, Rocío Marengo confesó que su anhelo es estar junto a alguien por amor y no por el lazo de un hijo en común. Esto con el argumento de que no necesita ninguna atadura y ella sola puede con el desafío de ser madre. «Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto».

¿De qué se trata el tratamiento de Rocío Marengo?

«Hago in vitro. Nadie cuidará a mi hijo como yo. Por suerte puedo hacerlo y es por eso que estoy ilusionada»; confesó la chiquilla a través de sus redes sociales después de la entrevista con el medio antes mencionado.

La fecundación in vitro, según reveló ADN Radio, es «un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio –in vitro–, con el fin de obtener embriones de buena calidad que puedan, tras su transferencia al útero materno, dar lugar a un embarazo»; se detalla respecto a la intervención médica.

Asimismo, sobre la tratamiento que ocupó Rocío Marengo se dice que «para llevar a cabo este procedimiento es necesario estimular hormonalmente a la paciente de manera controlada y obtener sus óvulos, que luego son fecundados in vitro en el laboratorio, donde se cultivan durante unos días. Uno de esos embriones se transfiere de vuelta a la cavidad uterina y se criopreservan los restantes para un uso futuro», complementa el medio antes aludido.