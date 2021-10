Chile vs Venezuela: Cómo se viene la formación para el partido de La Roja A pocas horas del partido Chile vs Venezuela te traemos la formación que tendrá La Roja con la que busca ir por el triunfo.

En solo algunas horas Chile saldrá a la cancha del Estadio San Carlos de Apoquindo y enfrentará a Venezuela, en un partido que cierra la triple fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Encuentro que sin duda es fundamental para La Roja si quiere mantener la esperanza de llegar a la cita mundialera.

Por lo mismo que Martín Lasarte ya prepara la formación titular para esta noche, la cual tendrá algunas modificaciones en cuanto a los nombres. Así que entre las principales novedades está el regreso de Gary Medel a la zaga defensiva, esto tras cumplir la fecha de suspensión por tarjetas amarillas.

Así que los chiquillos de La Mañana de la Corazón no podían quedarse ausentes y contaron de la mejor forma como será la alineación del encuentro de este jueves y aquí arribita les dejamos la narración completa, además de la lista quienes jugaran por ambos equipos.

La formación de Chile

Además, una de las grandes dudas en el entrenador de La Roja era el reemplazante de Charles Aránguiz en el mediocampo, puesto en donde Tomás Alarcón y Marcelino Núñez eran los principales candidatos, sin embargo, finalmente “Machete” optará por Pablo Galdames.

El ex jugador de Unión Española y actual mediocampista del Genoa ingresó en los últimos 15 minutos durante el empate 0-0 de Chile ante Ecuador en la triple fecha pasada, no obstante, a nivel de clubes el volante no juega desde mayo, cuando pertenecía a Vélez Sarsfield.

De esta manera, la formación que prepara Martín Lasarte para esta noche es con Claudio Bravo en el arco; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas en defensa; Pablo Galdames, Erick Pulgar y Arturo Vidal en mediocampo; Alexis Sánchez, Luis Jiménez y Ben Brereton en ataque según informa ADN.cl.

Alineación de Venezuela

La «Vino Tinto» tendrá una sorpresa de un jugador que juega en nuestro país. La alineación que estará en la cancha en el partido de esta noche, será Wuilker Faríñez al arco; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez y Óscar González en defensa; José Martínez, Tomás Rincón; Adalberto Peñaranda, Eduard Bello y Darwín Machís en mediocampo; Eric Ramírez como único delantero.

Este jueves 14 de octubre a las 21:00 horas, Chile se enfrentará a Venezuela por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.