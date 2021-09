Revelan que posible caso de variante Delta asistió a polémica fiesta en parque Padre Hurtado El ministro Enrique Paris señaló que están investigando para conocer la identidad de la persona que fue con la variante Delta a la fiesta.

El viernes recién pasado se armó una gran polémica, luego de que miles de jóvenes llegaran hasta el Parque Padre Hurtado para el ‘Interfondazo’, fiesta universitaria viralizada a través de redes sociales; la cual no tenía los permisos y no cumplía con el aforo. Pero la cosa se complicó aún más, luego de descubrirse un caso positivo de Covid-19 entre los asistentes.

A raíz de esta situación, es que el ministro Enrique Paris conversó con Estado Nacional; donde señaló que es «muy inadecuado que hagan este tipo de fiestas», además de asegurar que se encuentran investigando a un posible caso de la variante Delta que asistió.

«Por aviso del centro de alumnos de enfermería de la Universidad Andrés Bello, a quienes agradezco su preocupación, dan a conocer que por lo menos había una persona que tenía Variante Delta» comentó sobre la fiesta en el parque Padre Hurtado.

Siguiendo por esta línea, Paris indicó. «Estamos recabando información. Lo primero que hay que hacer es identificar a las personas, porque no sabemos cuales son las personas con supuesto caso de variante Delta positivo».

El llamado a quienes asistieron a la masiva fiesta

Junto con esto, el jefe de cartera destacó que el personal sanitario fue alertado de la masiva fiesta gracias a llamados de los vecinos que advirtieron de los miles que jóvenes que llegaron al lugar.

«Esta fiesta fue sin autorización, se llamó por las redes sociales. Si no había una autorización previa, no había quien fiscalizara. Tengo entendido que los vecinos llamaron a carabineros, al municipio y a la Seremi, pero cuando ya se llega y no se han mantenido las normas sanitarias, es tarde» señaló.

Para finalizar, el ministro Paris hizo un llamado a quienes asistieron al ‘interfondazo’ a «testearse todos aquellos que estuvieron sin mascarilla, que no respetaron el distanciamiento (…) mientras tanto, obviamente tienen que aislarse».