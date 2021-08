«Le pedí disculpas»: Nacho Gutiérrez habló tras dichos de Karen Bejarano En un podcast Karen Bejarano aseguró que no le gustaría volver a trabajar con Nacho Gutiérrez, el animador dio su versión de los hechos.

Este miércoles te contamos que Karen Bejarano volvió a la noticia luego de que fuera invitada al podcast ‘La Hora Mediática’, donde sorprendió con sus dichos en relación a su paso por el ‘Buenos días a todos’ y cómo se llevaba con Nacho Gutiérrez.

«No nos conocimos mucho, no tuve una relación más allá de lo que se vivía dentro del set, no fue un compañero con el que tuve una relación fuera de cámara» comenzó señalando sobre el ex animador del matinal de TVN.

Tras esto, Karen comentó que no le gustaba mucho la forma que tenía Gutiérrez para manejar al resto del panel y finalmente señaló que con la experiencia que tiene ahora «no tomaría a la ligera elegir un equipo y no entraría a un lugar por entrar o por las lucas (…) si volvería a trabajar con él, definitivamente no me gustaría trabajar con él, nunca más».

Nacho Gutiérrez respondió

Rápidamente la entrevista de Bejarano se convirtió en uno de los temas más comentados, así que en ‘Me Late’ no se podían quedar ausentes de la polémica, por lo que la comentaron e incluso lograron comunicarse con el propio afectado por los dichos.

Fue la panelista invitada al espacio de farándula de TV+ Paula Escobar, quien pudo contactarse telefónicamente con Nacho Gutiérrez quien decidió hablar sobre el tema escuetamente para terminar con todas las polémicas.

«Yo hablé con ella después y quedó todo superado. Le pedí disculpas por no saber lo que estaba pasando y estar solo preocupado de la Chiqui (por la pérdida de su bebé)» aseguró el animador al espacio farandulero.

Hay que mencionar que las palabras de Gutiérrez coinciden con lo que dijo la propia Karen Bejarano, quien afirmó que nunca tuvieron una relación más allá de lo laboral. Por lo que el animador no tuvo como enterarse de los problemas que estaba pasando la panelista en esos momentos.