Hijo de profesor Nibaldo por Johanna Hernández: «Ya me quitó a mi papá» Recientemente, el hijo del Nibaldo Villegas dio una desgarradora entrevista donde habló de Johanna Hernández y su aprovechamiento.

Este viernes se conoció una nueva arista en el caso del profesor Nibaldo. Pues por una llamada de su hermano a RadioActiva, aseguraron que Johanna Hernández, la condenada por su brutal asesinato, está cobrando todos los bonos que le corresponden a sus hijos desde la cárcel.

«Esta sinvergüenza está cobrando bonos de mi sobrino y de la hija de Nibaldo…. Las entidades de Gobierno deberían fiscalizar más» es parte de lo que señaló Edson Villegas, hermano del profesor y quien tiene la custodia de la pequeña de 10 años.

Frente a esta situación que en el matinal ‘Buenos días a todos’, conversaron con Alejandro Villegas, el hijo mayor de Nibaldo, quien se refirió a los cobros de Johanna Hernández. «Ella siempre se ha aprovechado de todas las oportunidades en las que pueda salir ganando algo».

«Ya me quitó a mi papá, me quitó parte de mi alegría y me puede seguir quitando porque nadie me asegura si esos dineros, que ya le llegaron a ella, me van a llegar a mí o a mi hermana. Ella asesinó a mi papá y ahora más encima está reuniendo plata a costa mía y de mi hermana» agregó el joven.

Siguiendo por esta línea, Alejandro señaló sobre Johanna que «es increíble todo lo que ha hecho. Ha buscado bienes para ella. Ella no está preocupada de su hija». Junto son afirmar: «Este tema de los bonos e IFE no sé si tomarlo como un ataque, pero duele».

La situación de la hija de Johanna y Nibaldo

Por otro lado, el joven fue consultado si acaso le causaba sorpresa esta situación, frente a lo que señaló «esperar de ella algún tipo de cambio, algún tipo de culpa, algún remordimiento, es nulo. Yo no espero nada de ella, yo sé lo súper mala persona que es».

Finalmente habló sobre la situación de su hermana, la hija de Johanna. «Una incertidumbre gigante en saber lo que va a pasar el próximo año o el siguiente. Tengo que estar al tanto de mi hermana, porque en la medida que va creciendo va a tener sus dudas, va a tener preguntas… pero su mamá no va a cambiar, su mamá es mala».