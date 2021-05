Julio Palacios ‘El Señor de la Cumbia’ y su nuevo emprendimiento A raíz de las complejidades que trajo la pandemia, Julio Palacios decidió intentar con un nuevo emprendimiento que ya es todo un éxito.

No cabe duda que la pandemia por el coronavirus ha afectado económicamente a gran parte del país. Pero un sector que no la ha tenido fácil son los artistas, quienes desde el inicio de la pandemia se han visto sin oportunidades laborales por la cancelación de los eventos masivos.

Es por lo mismo que varios han optado por comenzar con emprendimientos para seguir con el día a día. Tal es el caso de Julio Palacios, vocalista de ‘Julio Palacios y la Gran Sonora’, quien en medio de la crisis sanitaria comenzó con un exitoso negocio de empanadas.

Conversando con la número uno de Chile, el artista comentó que todo partió por la imposibilidad de trabajar en lo suyo. «Todo esto lo acarrea lo que fue el estallido social, en ese tiempo yo perdí 16 eventos con el puro estallido social, y después llega lo que es la pandemia y ya no pudimos hacer eventos, o sea es que no estamos trabajando desde principios del 2020″.

Siguiendo por esta línea, Julio Agregó: «Empezó a llegar el 10%, también una plata que entregó la scd, pero no así el gobierno que no hemos tenido ayuda de la parte gobierno. Entonces todo lo que yo había juntado en el año 2019, todo eso queda como reserva para el invierno porque es malo para uno como artista y toda esa plata se gastó, entonces me fui quedando sin dinero».

¿Cómo surgió la idea?

Fue en ese momento que el cantante recordó que su papá había dejado un horno industrial, ya que él había sido panadero y pastelero. Así que conversando con su mamá y su hermano que lo ayudaban a hacer empanadas para fiestas patrias, surgió la idea de hacer andar de nuevo la fábrica.

«Como yo tengo muchos conocidos en el ambiente yo les dije a ellos ‘puedo yo no se mandar flyers o empezar a ofrecer’. Y esto empieza en marzo de este año, a fines de marzo, porque mi hermano trabajaba en farmacia y bueno dejó de trabajar, se tomó las vacaciones correspondientes, todo el verano y empezamos con todo el tema» aseguró Julio Palacios.

Eso sí, nunca se imaginó el gran éxito que lograron. «Pensábamos que íbamos a vender 100 empanadas semanales y la primera semana vendemos casi 400. Entonces empezamos a agregar empanadas de cóctel, para freír pero en bandeja y las de horno, pino con carne picada y de ahí aparece la camarón queso, también al horno, la napolitana y ahora la champiñón queso al horno. O sea tenemos harta variedad».

Los planes a futuro

A raíz del gran éxito que han tenido con su emprendimiento, Julio señaló que le gustaría seguir con esto. «Que se expanda que sea grande, yo creo que para fiestas patrias vamos a tener que tener gente trabajando, porque si nos va bien como me imagino en fiestas patrias la cantidad de pedidos que vamos a tener».

«Esto es algo que yo aprendí ahora y me gustó mucho, a mi como artista no tenía idea de esto, veía a mi papá hacer las masas cortar, todo, pero yo no tenía idea y lo aprendí y me gustó, entonces me gusta este tema» afirmó.

De todas formas para Julio lo principal es volver a la música. «Cuando llegue el momento de cantar voy a seguir con mi show, voy a seguir con mi orquesta, pero ya agregando lo que es este emprendimiento».

Así que ya saben chiquillos si quieren comerse unas ricas empanadas pueden encontrarlas en la fábrica ‘El Bigote’, contactándolos a los teléfonos 991993460 y 967246465.