El furioso descargo de José Antonio Neme contra los grupos antivacunas: «No sea pelotudo» Tras analizar el caso del joven ciclista que falleció a raíz del Covid-19, José Antonio Neme criticó duramente los movimientos antivacunas.

La pauta de esta mañana en los medios, ha estado marcada por el lamentable fallecimiento de Cristopher Mansilla. Un destacado ciclista chileno, que fue víctima del Covid-19 con tan solo 30 años. Al respecto, el tema fue analizado durante el matinal de Mega, ‘Mucho Gusto’, en donde se vio un molesto José Antonio Neme. Todo, por causa de los movimientos antivacunas que han surgido en el país.

Y es que mientras conversaban sobre la triste muerte de este joven, el animador criticó a todos aquellos que no confían en la efectividad de la inoculación. «Se imaginan ustedes la capacidad pulmonar que tiene un ciclista a sus 30 años, que ha sido ganador de dos campeonatos panamericanos. O sea, la agresividad de este virus no tienen relación con nada de lo que hayamos visto antes», partió señalando el conductor.

«Cuando estamos discutiendo el tema del carnet verde, o el pasaporte verde en caso de viajes internacionales, y aparece que la gente que dice que esto es discriminatorio… No señor, el que se vacuna tiene que tener más derechos que los demás», agregó claramente molesto.

Sin embargo, sus declaraciones no se detuvieron ahí. Sino que además expresó «a mí me importan un bledo los movimiento antivacunas. Está comprobado que lo que más ha salvado vidas en el mundo son las vacunas, seguido solamente por el agua potabl. Entonces cuando vienen estos señores anti vacunas hablando de que van a quedar con autismo, no hay nada concluyente respecto del tema. Entonces usted no se vacune, perfecto. Yo no voy a obligarlo a vacunarse, pero no me ponga en riesgo a mí ni a mi familia. No sea pelotudo’‘, disparó un enojado José Antonio Neme.

El minuto de furia de José Antonio Neme

A las palabras del animador, se sumó también su compañera de pantalla Diana Bolocco, quien dijo lo siguiente. «Si hay algo en que toda la comunidad científica del mundo está de acuerdo, es en lo positivo de las vaucunas».

«Este tipo de casos, a mi me llena de indignación. Disculpe que lo diga así, pero un chiquillo de 30 años con toda la vida por delante y que fallece en cosa de días producto de este virus, y viene alguien muy suelto de cuerpo diciendo que no se va a vacunar, es una franca estupidez», sentenció por su parte el conductor.

Además, luego de sus comentarios en pantalla, José Antonio Neme también se tomó sus redes sociales para hablar sobre el tema. «Ataquen todo lo que quieran me importa un menos 1. La antivacuna es una conducta pelotuda e irresponsable con el resto! Punto…y no voy a cambiar de opinión..siéntase libres de festinar con mi sexualidad que tanto les preocupa», escribió el periodista.

Si quieres revisar el segmento completo de ‘Mucho Gusto’, a continuación te lo dejamos: