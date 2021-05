Chiqui Aguayo contó como es trabajar con ‘terremotín’ a su lado En una reciente entrevista, nuestra Chiqui Aguayo habló sobre cómo se adoptó al teletrabajo y a que la acompañe su retoña Amal.

No cabe duda que el teletrabajo ha cambiado radicalmente la forma en la que muchas familias funcionan, especialmente las que tienen hijos chicos. Tal es el caso de Chiqui Aguayo quien hace más de un año debe hacer el ‘Circo Hit’ mientras está con su retoña Amal.

Es en este contexto que nuestra querida locutora conversó con Las Últimas Noticias, donde confesó cómo se ha ido adaptando tanto a su maternidad, como al trabajo desde casa, logrando incluso mezclar ambos ámbitos de su vida de una forma que han podido escuchar en la Número Uno de Chile.

«Yo advertí que soy mamá primeriza, que no se como desenvolverme en algunas cosas y que la Amal iba a golpear la puerta, y el director de la radio me dijo: ‘Oye incorpóralo, si tienes que dejarla entrar déjala’ y ha sido súper bueno» comentó Chiqui Aguayo sobre su trabajo en medio de la pandemia.

Por otro lado, la chiquilla se refirió a la particular mesa que utiliza para transmitir, confesando que no estaba preparada para el teletrabajo, así que no tenía un escritorio, pero justo la pequeña Amal se aburrió de su silla para comer, así que decidió utilizarla.

Junto con esto, Chiqui habló sobre cómo ha sido trabajar con su retoña al lado. «Hay que inventar millones de cosas para que se sienta incluida, le hicimos un escritorio a imagen y semejanza del mío: tiene su computador de juguete y un micrófono de juguete y hemos logrado que esté tranquila».

Finalmente no podían faltar los momentos en que Amal se aburre. «Mi marido trata de entretenerla, pero en la última media hora del programa llega. Yo les digo a los auditores ‘en estos momentos ingresa Terremotín’ y le pido ayuda a Julio para presentar las canciones, porque me agarra el celular donde tengo los temas. Le digo ‘pórtate bien, porque sino me van a echar y no va a haber plata para la leche'».