William, el adorable chimpancé que celebró con aplausos la apertura de zoologicos en Inglaterra Un adorable video se ha hecho viral, en donde se puede a ver a un chimpancé que celebra contento la reapertura de zoológicos en Inglaterra.

Si bien acá en nuestro chilito día a día se endurecen las medidas de movilidad, el panorama al otro lado del mundo es muy diferente. Y es que en el caso de Inglaterra, ya son varios los lugares que han vuelto a abrir sus puertas al público. Noticia que no solo alegra a los ingleses, sino que también a un singular monito. William es su nombre, el chimpancé de 38 años, que celebró con aplausos la reapertura de los zoológicos en la nación.

Según The Daily Mail, todo ocurrió en el zoológico Twycross en Little Orton. En donde este mono no aguantó su alegría luego de ver como los visitantes regresaban. Reacción que fascinó a los asistentes del lugar y rieron al verlo tan contento.

Y es que recordemos, Inglaterra y el resto de Europa vivió duros momentos a raíz del Covid-19. Al igual que nuestro país en estos momentos.

Sin embargo, tras sufrir largos meses de cuarentena, parece que el panorama ha mejorado al otro lado del mundo. Esto, ya que las medidas de movilidad de han flexibilizado cada vez más, dada una baja ocupación de camas críticas y alto nivel de personas vacunas. Lo que ha permitido la reapertura no solo de este zoológico en Inglaterra, sino que también bares y centros comerciales.

La adorable reacción de William en el zoológico

Con respecto a la divertida reacción de este chimpancé, los funcionarios del lugar se refirieron a los hechos. Aclarando que no solo William ha sido el único contento, sino que el resto de los animales también se han alegrado por la reapertura de este zoológico.

«Están tan emocionados de que las personas están volviendo. Ellos no han visto muchas personas que no han reconocido en un tiempo. Aman jugar y poner caras graciosas. Además, interactúan con los niños, ya que a ellos les encanta. Los chimpancés casi los copian», explicó a The Guardian, Karen Clarke, la directora del recinto.

Si aún no vez el registro, a continuación te dejamos el divertido video: