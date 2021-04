¡Cayó redondita! Nuestra Chiqui pensó que se había ido de PLR del Circo Hit Este lunes las funciones del Circo Hit comenzaron de forma diferente ya que nuestra Sita Evelyn y el gran Chavito estuvieron a cargo del programa.

Los llamados desde La Moneda parece que llegan a todos lados, y así lo saben nuestro amigos del Circo Hit que comenzaron esta semana de forma diferente.

Resulta que nuestra Chiqui y Julio estaban listos y dispuestos para entretener a los chilenos de regreso a casa. Sin embargo, nadie hacía presagiar que tomarían su lugar la Sita Evelyn y el gran Chavito, hasta con Dj Toti incluído.

Por eso, la dupla matinal inició como si nada el programa, afirmando a que habían recibido un telefonazo desde La Moneda y los chiquillos se habían ido de PLR.

Cuando dieron el pase a la canción, nuestros auditores también quedaron cachudos con la situación, por lo que no dudaron en enviar sus audios al Whatsapp de la ‘más querida de Chile’.

Más ratito, apareció nuestro Julito a aclarar que todo se trataba de una bromita a nuestros seguidores y, en especial a la Chiqui quien quedó pa’ dentro con la broma.

«A mi nadie me había hablado de esto, yo estaba aquí conectada con todo y de repente miro el Instagram y no estábamos en la foto. Después me meto y escucho a la Sita Evelyn y Chavito», comenzó diciendo nuestra animadora.

Tras eso, la Chiqui afirmó: «cómo voy a ser tan poca cosa que además de no tener vacaciones, me echaron y nadie me dijo«, mientras se escuchaban las risas de fondo de nuestro travieso equipo.

Escucha el ‘Circo Hit’

Recuerda que de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 horas, y ahora si que no es broma, Chiqui Aguayo y Julio Stark estarán para dibujarte una sonrisa de vuelta a casa en una nueva edición del Circo Hit de la Corazón.

Si quieres participar del nuestro, nuestras líneas están disponibles. Sólo debes tomar tu teléfono y llamar al 22 381 20 41 y 22 381 20 42, además de nuestro Whatsapp +569 6785 3972.

Y si quieres votar por nuestros ‘payasos del día’ no dudes en seguirnos en el Twitter @RadioCorazonFM para que tu voz sea escuchada.