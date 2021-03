Auditora llamó a ‘La Mañana de la Corazón’ para contar que su pareja le puso el gorro La mañana de este martes, en 'La Mañana de la Corazón' una amiga nos confesó que su pareja la engañó con una compañera de pega.

Durante la jornada de este martes en ‘La Mañana de la Corazón’, los chiquillos recibieron la llamada de una amiga que no la estaba pasando para nada bien, ya que se enteró que su pareja de 18 años la estaba engañando con una ex compañera de trabajo.

Y lo peor de este caso es que luego de que encaró al perla por ponerle los cuernos y le pidió que se fuera de la casa, este no tuvo nada mejor que negarse y asegurar que todavía la ama y que fue un error y que no quería dejarla a ella ni a su familia.

Pero al parecer esta no era la primera vez que el pastelito la engañaba, solo que esta vez nuestra amiga tenía pruebas. Ya que este le pidió a un sobrino que le eliminara todas las aplicaciones que tenía en un teléfono viejo y fue ahí donde descubrieron varias conversaciones románticas y de otro tipo con una chiquilla de su pega.

Ahí fue cuando la Sita Evelyn le preguntó si acaso no eran conversaciones inocentes y si acaso necesitaba más pruebas sobre la infidelidad, ya que podrían ser solo chats para hacerse el lindo. Pero Chavito y Totis de inmediato saltaron y afirmaron que ya mantener ese tipo de charlas es serle infiel a su pareja.

Incluso la amiga no dudó en decirle a la Sita Evelyn que no defendiera lo indefendible, así que nuestra locutora altiro cambió de opinión y se fue al bando de que esas cosas no se deben hacer cuando se está en pareja.

Tras esto Chavito le preguntó que si acaso seguía con él por la plata, ya que tienen una retoña de 12 añitos y si ese era el caso se comprometía a buscarle una peguita como fuera en La Más Querida de Chile, todo con el fin de que no dependiera económicamente del patudo.

Al final los chiquillos de ‘La Mañana de la Corazón’ le mandaron todo el ánimo y le recomendaron que mandara a la chachu nomás al pastel.

