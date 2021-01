No aprenden: 52 pastelitos detenidos por fiesta clandestina en Recoleta En pleno Barrio Bellavista se descubrió una masiva fiesta en un restaurant. De todas formas solo una persona pasará a control de detención.

Parece que como avanza el verano las fiestas clandestinas no paran a pesar de estar en medio de la pandemia por el coronavirus. Y aunque las autoridades han hecho constantes llamados a no realizarlas por el riesgo que traen, algunos pastelitos no aprenden. Pues ahora se descubrió una en Recoleta que dejó 52 detenidos.

De acuerdo a lo que señaló el personal policial, en esta ocasión la fiesta clandestina se registró durante la noche de este jueves. El lugar donde ocurrió fue al interior de un restaurante ubicado en el conocido Barrio Bellavista.

Resulta que el manso carrete fue denunciado por vecinos del sector, quienes se comunicaron con Carabineros para informar de ruidos molestos que provenían desde el lugar.

Luego de recibir la denuncia, llegó el personal policial a la zona, lo que terminó con la detención de 33 hombres y 19 mujeres, todos mayores de edad. Quienes terminaron con acusaciones por haber infringido el artículo 318 del Código Penal, lo que quiere decir que pusieron en riesgo la salud pública.

Pese a que se llevó a cabo una gran detención de asistentes, solo la administradora del local en donde se realizó el festejo pasará a control de detención. Situación que ocurrirá durante la jornada de este viernes.

Por su parte, el comisario (S) de la 6ª Comisaría de Recoleta, capitán Cristian Poblete, señaló su preocupación frente a la reiterada realización de fiestas clandestinas. «Queremos hacer hincapié en lo sucedido sobre las normas sanitarias que se están infringiendo, estamos preocupados de lo que está sucediendo y vamos a seguir fiscalizando las fiestas clandestinas», comentó.

Las fiestas no paran

Tal como te hemos contado, en los últimos días parece que las fiestas clandestinas se han intensificado, pues solamente el viernes pasado, 25 perlas fueron detenidos por realizar carretes ilegales en Las Condes y Peñalolén en pleno toque de queda.