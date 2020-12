Primera vacunada contra el Covid-19 en Chile habla sobre sus síntomas La TENS Zulema Riquelme señaló que: "Los síntomas fueron los mismos que cuando me puse la vacuna contra la influenza".

El pasado jueves 24 de diciembre, Zulema Riquelme, técnica en enfermería (TENS) fue la primera chilena en recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech. Y días después aseguró que los efectos secundarios «fueron los mismos” que los que sintió cuando se inoculó contra la influenza.

«Sentí una molestia y picazón en la garganta y un poco de dolor en el brazo, que era algo que esperaba después de vacunarme. Nada más. Los síntomas fueron los mismos que cuando me puse la vacuna contra la influenza. Lo de la garganta, que es como si estuviese con mucha sed, lo tuve solo el día de la vacuna. El dolor en el brazo me duró hasta el segundo día», explicó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Riquelme explicó que sus síntomas no los debía reportar porque «son los esperados luego de vacunarse», junto con agregar que: «Si fuesen graves, lo tendría que hacer, pero lo que me pasó fue mínimo».

De acuerdo al ministro de Salud, Enrique Paris, hasta el lunes 28 de diciembre se habían vacunado 8.649 personas, 99,7% de los trabajadores de la salud planificados para inocularse con el primer cargamento de la vacuna de Pfizer.

El Instituto de Salud Pública detalló que 21 personas presentaron reacciones. Dos de los casos fueron calificados como «serios», pero no «graves», ya que no requirieron de hospitalización, explicando: «Los síntomas más frecuentes reportados, entre ellos cefalea, fatiga, dolor en la zona de la inyección, picazón, erupción cutánea, son reacciones consideradas no serias».