Mamá de Fernanda Maciel tras confesión de Felipe Rojas: «Espero que tenga la pena máxima» Paola Correa aseguró que para ella era necesario saber "todo lo que pasó".

Durante la jornada del domingo pasado se llevó a cabo la reconstrucción de escena del crimen donde Fernanda Maciel perdió la vida.

Fue en ese momento, donde Felipe Rojas confesó haber matado a la joven de 21 años, quien estaba embarazada.

A raíz de esta situación, ayer lunes, en el matinal «Contigo en la Mañana», conversaron con Paola Correa, mamá de Fernanda, quien habló acerca de lo vivido en Conchalí.

“A medida que Pedro Díaz (su abogado) me lo iba contando, yo me lo iba imaginando. Entonces es difícil. Él como que no se atrevía a decirnos lo crudo que era”, partió diciendo Paola.

A lo que agregó: “Yo necesitaba saber todo lo que pasó, para que la gente entendiera lo que estamos viviendo”.

“Cuando nos contó, yo creo que se nos volvió a caer el mundo encima. Toda esa rabia que tuvimos que contener, ya no se podía, salió. Era algo muy horrible. No sé cómo explicar lo que siento”, expresó la mamá de Fernanda Maciel.

Asimismo, comentó que en una oportunidad dijo que podría llegar a perdonar a Rojas, pero que ahora ya no lo cree posible. “Ahora no puedo. Yo nunca he odiado a alguien en mi vida, pero ahora sí. Por todo el daño que me hizo en la vida”, expresó.

“Espero que Felipe tenga la pena máxima, porque él es un peligro para la sociedad. Para mí él es otro Hugo Bustamante. Estoy segura que si saliera de la cárcel, volvería a hacer lo mismo”, finalizó.