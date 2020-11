«Me hizo violencia psicológica» Fer Figueroa habló de su quiebre con Joche Bibbó Luego de su polémico quiebre en 2018, Fer Figueroa se refirió a su tormentosa relación con Joche Bibbó y lo mal que lo pasó.

Recientemente Fernanda Figueroa estuvo invitada al programa por Instagram de Jordi Castell, ‘El Aperitivo’, donde se refirió nuevamente a su polémica ruptura con Joche Bibbó, la cual ocurrió en 2018 y en medio de fuertes acusaciones.

Durante la entrevista, la joven fue enfática en señalar las agresiones verbales de las que fue víctima por parte del ex chico reality trasandino, a quien consideraba el amor de su vida.

«Yo creo que hasta puede afectarte un poco más la violencia psicológica, a mí me afectó mucho. A veces puede afectar más la violencia psicológica para una persona que tiene problemas de autoestima, en ese minuto yo tenía muchos problemas de autoestima. Y más estando con una pareja que, obviamente, te traía inseguridades todo el tiempo», comenzó señalando Figueroa.

Siguiendo por esta línea aseguró que «yo era muy chica cuando partí con él, tenía 19 años y él era mucho más mayor que yo. Yo de un mundo que no era de la tele y él en un mundo que sí era de tele, entonces eso obviamente me traía muchas inseguridades».

«Y él cuando me hizo esa violencia como psicológica me afectó demasiado, entonces yo creo que afecta bastante», continuó Fer.

Pese a esto, tras su término con Joche Bibbó, la joven afirmó que ha aprendido muchísimo. «Obviamente que ahora no lo permito. En ese momento era mi primera relación, mi enamoramiento, tenía 19 años, duré casi cinco años con él y para mí iba a ser el amor de mi vida. Entonces, dentro de lo madura que era, era muy inmadura», comentó.

«Aprendí que me tengo que querer como soy, que para que me respeten me tengo que respetar yo primero. Me tengo que querer yo primero para que me quieran. Entonces me costó mucho, pero puedo decir que poco a poco voy aprendiendo más de mí y feliz con lo que estoy formando», cerró.