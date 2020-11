Lisandra Silva sobre su relación con Raúl Peralta: «Nos queremos casar» Conversando con Martín Cárcamo sobre sus planes a futuro, Lisandra Silva confesó que con Raúl Peralta quieren pisar el palito pronto.

Este año Lisandra Silva y Raúl Peralta se convirtieron en papitos por primera vez, lo que los tiene más que chochos compartiendo decenas de registros del pequeño Noah con sus seguidores, pero que también consolidó su relación, pues están más enamorados que nunca.

Así lo dio a entender la cubana en conversación con Martín Cárcamo para su programa ‘Almorzando con el rubio’, donde habló sobre su relación, además de la nueva etapa que están viviendo y los planes que tienen a futuro.

Lisandra comenzó señalando que los primeros meses con su retoño fueron complicados para ambos. «Los tres primeros meses dormí con un ojo abierto y otro cerrado», dijo. Sin embargo, ahora todo está mejor, pues Noah ya tiene 5 meses y «se ve más sólido».

Mientras hablaba de su relación con Raúl Peralta, el animador le aprovechó de preguntar sobre un posible matrimonio entre los dos. «Obvio, eso está en los planes», fue lo que respondió la modelo. Agregando que aún no sabe cuándo el bailarín se lo pedirá. «Todavía no me ha llegado anillo pero sí, obvio que está en nuestros planes», contó.

Sobre tener más hijos, Lisandra Silva dijo que también lo tienen en mente. «Queremos tener más hijos pronto, nos queremos casar y no sabemos todavía dónde vamos a vivir, o qué va a ser de nuestras vidas ni de esta pandemia, pero tenemos mucha ilusión», agregó sobre su relación con Raúl Peralta.