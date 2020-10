Alcalde de Dalcahue desmiente quedarse dormido en reunión con Ministro Paris Tras la viralización de la foto, el alcalde Juan Hijerra asegura que no ha mantenido una reunión con el Ministro Paris en un largo tiempo.

Durante la jornada de este jueves se viralizó en redes sociales una foto de Juan Hijerra, alcalde de Dalcahue, en la que supuestamente aparece durmiendo en plena reunión por zoom con el Ministro de Salud, Enrique Paris.

A raíz de esta situación, el edil conversó con ‘Contigo en la mañana’, donde aseguró que la información es falsa. «Esta noticia falsa se ha viralizado. Yo quiero aclarar muy fuertemente que yo no he tenido ninguna reunión con el ministro. Esa foto que se publicó ahí, salió de una página de Dalcahue, de personas que están ya con el afán político y que montó una información que es falsa. Yo no he tenido una reunión con el ministro».

También te puede interesar: Casos de coronavirus en Chile llegan a un total de 506.571

Siguiendo por esta línea, el alcalde Hijerra agregó: «Hoy yo presento una demanda en los tribunales. Yo ayer anduve todo el día en terreno y la vi (la foto) en la tarde cuando llegué a la casa. Yo no he tenido reunión con el ministro Paris. Lamento que gente inescrupulosa trate de aprovecharse».

De todas formas, sus dichos contrarrestan a las declaraciones dadas anteriormente a Radio BíoBío, donde reconoce que «uno tiene derecho a mostrar cansancio». Frente a estos dichos, afirmó que «ayer me llamaron y me preguntaron y no había visto esta foto. Es normal que uno muestre un dejo de cansancio, pero a lo que voy yo es que esta foto no corresponde a ninguna realidad y lo que se publica ahí es absolutamente mentira».