Un pacto de casi 30 años: ganó la lotería y compartió el premio con su mejor amigo

Hace casi tres décadas, Thomas Cook y Joseph Feeney hicieron un pacto: si uno de los dos ganaba la lotería, dividirían el premio entre los dos.

28 años después Cook, este hombre originario de Elk Mound, Wisconsin (EE.UU.), ganó la suma de 22 millones de dólares jugando al Powerball. Cumpliendo su palabra se contactó con su viejo amigo para avisarle de la noticia.

“¿Me estás molestando?”, fue la pregunta que Feeney le hizo a su amigo, sin creer lo que le estaba diciendo.

Los amigos compraban todas las semanas un boleto para ver si tenían suerte… la que llegó casi 30 años después. Lo primero que hizo Cook fue renunciar a su trabajo y ahora pasará más tiempo con su familia.

“Dijimos que cuando llegase el gran premio lo dividiríamos, así que compramos papeletas todas las semanas sin pensar realmente qué sucedería”, dijo Cook.

Los dos optaron por la opción de retirar el dinero en efectivo. Tras pagar los impuestos correspondientes, cada uno se quedó con 16.7 millones de dólares (más de 12 mil millones de pesos chilenos). Los dos amigos realizarán un viaje en auto por el norte del país cuando la pandemia del coronavirus pase.

#WINsconsin #WordsFromWinners

See what Tom and Joe had to say when they found out they were the lucky winners of a $22 Million Powerball jackpot!https://t.co/TpfUwlM1Co pic.twitter.com/lqxhFontIH

— Wisconsin Lottery (@wilottery) July 23, 2020