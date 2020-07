Pancho Saavedra contó por qué le molestó que se filtrara su matrimonio En una entrevista, Pancho Saavedra se refirió a cómo se sintió que se revelara públicamente que contrajo el Acuerdo de Unión Civil con su pareja.

Invitado al programa ‘Sigamos de largo’, Pancho Saavedra se refirió a varios temas de la actualidad y su vida personal. Siendo uno de ellos la filtración de que contrajo el Acuerdo de Unión Civil (AUC) con su pareja. El cual celebró en noviembre del 2018 con la mayor privacidad, hasta que un programa mostró el documento de su importante paso.

A raíz de esto, el conductor se mostró muy molesto con la situación, pero nunca habló del por qué, hasta ahora, donde confesó en detalle su enojo. «Quiero ser honesto. En este país, las cosas siguen siendo tema y la violencia de las redes sociales a mí me agobia. Y cuando te casai’ con otra persona, la agresión se amplifica porque, por último, que me disparen a mí, pero que no le disparen a la otra persona» señaló.

Siguiendo por esta línea, Pancho aseguró que «nunca he negado, ni nunca he andado inventando ser otra persona que la que todos conocen que soy ¿Por qué uno tiene que andar presentándose como: ‘hola, soy heterosexual; hola, soy homosexual; hola, soy bisexual’ ¿Por qué?».

Por otro lado, el comunicador comentó que la filtración de la noticia se volvió muy incómodo, ya que se sintió presionado por la polémica. «Cuando uno lee los portales o Twitter y empiezas a ver (comentarios) como ‘Hueco re…’. No, no estoy para eso, encuentro que es una mariconada, es un acto de poca hombría demasiado grande y de mujeres que no tienen la falda muy bien amarrada porque, además, hay mucho encapuchado. Tú ves ahí lo peor del ser humano y no estoy dispuesto a exponer mi relación».

Finalmente Pancho Saavedra comentó que su pareja lo pasó especialmente mal, ya que se sentía angustiado por la exposición mediática. «Voy a proteger eso (su vida privada) y lo voy a proteger siempre, aunque alguien me quiera presionar. Me han llamado de 20 revistas, pero no, no te voy a hablar, ni contar detalles de un acto íntimo, de algo íntimo que viví con un grupo de personas que yo quería y listo. Uno tiene que proteger esa intimidad».