Joven escapa en el último segundo de ser aplastado por un árbol La rápida reacción que tuvo este chiquillo lo salvó de ser golpeado por la fuerte caída del gran árbol en el patio de su casa.

«No era su momento». De seguro eso es lo que pensarán muchos luego de ver el siguiente video, en el que se puede ver cómo un joven se salva en el último segundo de ser aplastado por un árbol.

El chico estuvo a punto de ser golpeado por un árbol que cayó en el patio de su casa, junto a parte del tendido eléctrico. En las imágenes se puede ver la reacción del joven.

El impactante registro que fue compartido en redes sociales, muestra como la fuerte tormenta hizo pasar un buen susto a este joven en Janesville, Wisconsin, en Estados Unidos.