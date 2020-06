Hacen bolsa a Miguel Bosé por teoría sobre vacunas para el Covid-19 Luego de que lanzara una teoría conspirativa sobre el coronavirus, Miguel Bosé nuevamente habló, en esta ocasión sobre las vacunas.

Nuevamente Miguel Bosé está en el centro de la polémica a raíz de su postura sobre el coronavirus. Resulta que el español se llenó de críticas al decir que la enfermedad es «la gran mentira de los gobiernos». Ahora vuelve a arremeter contra las autoridades sanitarias asegurando que las vacunas no servirán para terminar con el virus.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de ‘Morena Mía’ compartió un video con el que señaló que «la farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado».

Siguiendo por esta línea Bosé se lanzó contra la Unicef, OMS y Fundación Bill y Melinda Gates, asegurando que estos últimos vienen planeando hace un tiempo «ponerle microchips a las vacunas». Esto con el fin de manejar a la población. «Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades», agregó.

«Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates», sentenció.

Cabe señalar que en marzo pasado Miguel Bosé sufrió la muerte de su madre, Lucía, quien habría fallecido a causa del coronavirus.