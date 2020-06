Angie Jibaja aseguró que le gustaría volver a la TV chilena En una nueva entrevista Angie Jibaja se refirió a la balacera que sufrió por parte de su ex pareja y además de su nuevo libro.

Durante estos días Angie Jibaja conversó con el diario La Cuarta, donde habló sobre varios temas, entre los que destacó su posible regresó a la televisión, especialmente en nuestro país.

«Sinceramente, a la tele peruana, no. Pero a la chilena, sí. Sin pensarlo dos veces» lanzó la peruana que además recientemente lanzó su propio canal de Youtube donde «grabé mi día a día, que es lo que hizo que muchas personas puedan conocerme en Chile».

Por otro lado Angie también se refirió al duro momento que paso luego de ser baleada por su ex pareja. «El lunes, mientras un médico me revisaba, me preguntó si era católica. Le contesté que creía en Dios. Ahí él me dijo ‘agradécele, porque has vuelto a nacer’».

«Soy una prueba viviente de que no somos seres perfectos y caemos. Con mi ejemplo, puedo darles a conocer a las personas que uno puede volver a salir de ese hoyo que te tira a veces al fondo, donde sientes casi que vas a morir» agregó la ex chica reality.

Por otro lado Angie Jibaja dio detalles de su autobiografía. «Con esto de la pandemia me dediqué a escribir y tiré el primer tomo de mi vida. Esto me está ayudando mucho en diferentes aspectos, ya que estoy liberando temas que tenía muy adentro».

«Las personas creen conocerme mucho, pero realmente mi vida ha sido muy aparte del círculo de la TV» cerró.