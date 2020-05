«Ya no sé qué hacer» Pamela Díaz contó que está chata del encierro A través de un video en Instagram, Pamela Díaz confesó que está aburrida de su rutina diaria en el encierro y que incluso está comiendo más.

Aprovechando sus redes sociales, Pamela Díaz le contó a sus seguidores que el encierro causado por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 ya la tiene bastante aburrida.

Con un video desde su closet, la animadora de Chilevisión contó cómo es que vive su día a día durante el confinamiento.

«Hola people, ¿les pasa lo mismo que a mí? Estoy muy pero muy pero muy aburrida. Ya no sé qué hacer. Me carga hacer deporte, me carga estar haciendo queques, ya me he comido todos los panqueques», partió contando Pamela.



Luego, agregó que «lavo la loza, vuelvo a cocinar, vuelvo al refrigerador, miro el refrigerador. No sé, voy a pensar ahora (…) Como dijo mi mami, los tontos se aburren… soy tonta».

Tras la publicación, varios de los seguidores de Pamela le comentaron que están en su misma situación: sin saber qué hacer, ni cómo entretenerse. Es más, incluso algunos le recomendaron que hiciera pan amasado para la once o que se pusiera a bailar.