Marité Matus y Arturo Vidal celebraron juntos el cumpleaños de su retoño menor Tres añitos cumplió el retoño de Marité Matus y Arturo Vidal, por lo que decidieron celebrar el cumpleaños del pequeño como familia.

En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, el retoño menor de Marité Matus y Arturo Vidal cumplió tres añitos de vida, por lo que decidieron celebrarlo al más puro estilo de Spiderman.

A través de redes sociales, María Teresa compartió varios registros de la celebración de Emiliano, donde se ve que ella y sus tres hijos están disfrazados de diversos superhéroes.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los fanáticos de Marité, fue que Vidal también estaba ahí y se veían muy cómodos entre los cinco.

Tras ver esto, sus seguidores la felicitaron por mantener la comunicación y respeto entre ellos, pese a que se separaron hace algún tiempo.

«Qué lindo ver a la familia unida. Así debe ser, contra todo siempre unidos 😘 ♥️»; «Felicidades a Emilianito, tan hermoso»; «Más mujeres como Marité, you know what I mean 😉» y «Qué lindo… ¡se ven tan lindos juntos, toda la familia!» fueron algunos comentarios que recibieron.