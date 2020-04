«No falta el saco de h…» Anita Alvarado respondió con todo a pesado comentario Luego de que un sujeto le dejara un desubicado comentario en el Instagram de su hija, Anita Alvarado no dudo en responderle con todo.

Angie Alvarado, la hija mayor de Anita está viviendo en el extranjero hace un largo tiempo junto a su pareja Rodolfo Kamke. Esto, sumado a la crisis mundial por el coronavirus, no le permite visitar en persona al resto de su familia en Chilito

Frente a esta distancia, Angie encontró una forma de hacerse presente con su mamá, con quien tiene una relación muy cercana. Esto lo mostró a través de una publicación en Instagram.

Alvarado escribió: «Desde Australia @desayunosysorpresashappyday me ayudó a sorprender a mi mamá. Porque no tiene que ser un día especial para decirte que te amo, que te extraño, mami… Y qué más rico que un desayuno a la puerta de tu casa, hecho con cariño, con dedicación… Por eso muchas gracias @desayunosysorpresashappyday Lo recomiendo 100% y ahora que se viene el Día de la Madre, es una excelente idea para que no salgan de casa».

Ante la publicación de la chiquilla, varios dejaron positivos mensajes, pero no faltó un usuario que dejó un desubicado comentario.

«Es un p…, de seguro», escribió el sujeto. Ante esto, la propia Anita Alvarado le replicó sin filtro.

«No falta el saco de hu….. Bueno, hay que mirarte la cara para saber que no te parieron, te cagaron. ¡TARADO!», fue su tajante respuesta.