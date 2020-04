Modelo lleva 50 días dando positivo a coronavirus pero aún no presenta síntomas La modelo de 22 años originalmente fue internada con síntomas como tos y fiebre, pero al poco tiempo desaparecieron aunque sigue dando positivo.

De acuerdo a lo informado por ADN.cl, una modelo rumana que vive en Italia lleva más de 50 días dando positivo con coronavirus Covid-19, pero desde el 10 de marzo no presenta ningún síntoma.

Según publicó Il Giornale, Bianca Dobroiu de 22 años fue ingresada a un hospital el 28 de febrero con fiebre y tos, pero luego estos desaparecieron.

La modelo fue diagnosticada como la “paciente uno” de la ciudad italiana Bolonia, y ha estado cerca de dos meses en cuarentena.

El pasado 18 de abril publicó en su Facebook el resultado de su sexto examen, el que sigue dando positivo, pese a que no tiene síntomas.

“Me asusta un poco. No es normal todo esto, y aún más si yo desde el 10 de marzo ya no tengo síntomas. Físicamente es como si no tuviera nada, cero absoluto. Claramente estoy débil a veces, pero después de dos meses encerrada en la habitación creo que también es normal”, dijo en la red social.

“Aparte de este cansancio a veces, no me duele ni un dedo desde hace un mes y algo más, y a pesar de eso sigo sin recuperarme, sigo siendo positiva. ¿Pero todo esto es normal? Realmente me gustaría saber si alguien sabe de algún caso similar, de alguien que me podría dar una respuesta un poco sensata”, agregó.

“Es un virus del que se sabe poco y ni siquiera los médicos puedan darme una explicación (…). Soy positiva desde hace 60 días, la situación es preocupante”, expresó unos días después.

Los médicos están investigando el caso de la joven, uno que es similar al de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, quien recién dio negativo después de 6 semanas con el virus y con síntomas leves.