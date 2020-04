Gala Caldirola subió fotito demostrando cuanto extraña a Mauricio Isla A través de su cuenta de Instagram, Gala Caldirola subió una postal de su matrimonio, recordando que por la pandemia está alejada de su esposo.

Durante su participación en el programa de Canal 13 ‘Bailando por un sueño’, la propia Gala Caldirola se encargó de admitir que estaba pasando por una crisis matrimonial con el Huaso Isla, luego de que la española decidiera venirse a Chile para participar en el estelar.

En esa ocasión la chiquilla confesó: «No sé. Yo creo que es mejor que, cuando uno no sabe qué decir, no decir nada… Siempre… Tiempos mejores. Yo creo que todas las parejas pasan por crisis, digamos, crisis… Es que no me gusta hablar mucho de temas personales en televisión. Si sé que se notan, porque soy una persona expuesta, tampoco puedo mentir y decir ‘no pasa nada’. Pero estoy tranquila».

Pero tras la suspensión indefinida del espacio de baile por la crisis del coronavirus, Gala se tuvo que quedar en Chilito junto a su retoña Luz Elif, mientras que el futbolista está al otro lado del mundo cumpliendo la cuarentena por su lado.

Aunque la última publicación de la ex chica reality dio a entender que la distancia ayudó a que los tortolitos superaran la crisis, pues ambos se han intercambiado tiernos mensajes a través de redes sociales.

Tal sería la reconciliación que Gala compartió a través de sus historias de Instagram una bella fotito del día de su matri con el futbolista, acompañándola con el emoji de un corazón.