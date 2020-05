Esta es la edad a la que eres ‘oficialmente viejo’: es antes de los 60 A través de una encuesta se determinó la edad media a la que la gente se considera "con unos años de más".

A pesar de los avances científicos, envejecer todavía es algo imposible de eludir. Desde el principio de los tiempos el hombre ha buscado la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, ni las cirugías plásticas pueden evitar el paso inevitable de los años.

Ahora, una encuesta realizada a 2.000 estadounidenses determinó la edad media a la que la gente se considera vieja y es antes de los 60. Asimismo, el estudio –que analiza la percepción propia de los encuestados– profundizó en las preocupaciones que estos tienen a medida que envejecen y descubrió que piensan en muchas más cosas que canas y arrugas.

La encuesta reveló que las personas comienzan a sentirse viejos a los 57 años, además dejó en evidencia que la salud general era su principal preocupación, consigna The New York Post. En concreto, los asuntos que más preocupan a medida que cumplen años son no poder cuidarse a sí mismos (34%), ser vistos como «viejos» (33%) y tener seguridad financiera (33%).

Aún así, el 45% de los encuestados admitió que no está ahorrando para la jubilación. De los que sí, el encuestado promedio está ahorrando el 19% de sus ingresos mensuales. Para aquellos que posponen las cosas, ya sea ahorrando para la jubilación o de otra manera. Pues el 34% admite que es porque no quieren sentirse viejos.

La encuesta también mostró que el 74% de los entrevistados están bien informados sobre cuándo deberían comenzar a hacerse pruebas médicas. Resulta que los encuestados tenían bastante conocimiento, incluso erraron un poco siendo más conservadores. De media, creían que las pruebas de cáncer de pecho deberían comenzar a los 36 años (en comparación con los 40 recomendados). Igualmente, creían que se deberían hacer la prueba de cáncer de colon a los 40 años (en comparación con los 45 recomendados por el SCA).

Los participantes señalaron que a medida que avanzan en edad su mayor preocupación es la salud general (39%), las arrugas (36%), el aumento de peso (36%), las canas (35%), la pérdida de cabello (34%), no poder cuidarse (34%), aparición de manchas (34%), ser visto como «viejo» (33%), seguridad financiera (33%) y perder la independencia (19%).