Angie Jibaja debió abandonar la clínica por falta de dinero Luego de que fuera víctima de un intento de femicidio, Angie Jibaja estuvo internada en una clínica, pero debió dejarla por lo caro de la estadía.

Luego de ser víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja Ricardo Márquez (75), quien le disparó en tres ocasiones, Angie Jibaja estuvo internada en una clínica hasta este jueves, pero debió abandonarla por falta de dinero.

«No he podido hablar con ella, se salió de la clínica. Pidió su alta bajo su responsabilidad y le dijo por teléfono a su hermana (Cielo) que se iba para que la deuda no crezca más» dijo la madre de la ex chica reality, Maggie Liza, al medio peruano Trome. Información que más tarde confesó en sus propias redes sociales.

Tras esta situación, Jibaja se encuentra bajos los cuidados de un familiar, de acuerdo al comunicado que publicaron tanto en la cuenta de Instagram de la modelo, como la de su madre.

Liza —quien vive en Chile— también publicó los fondos que se recaudaron en ambos países para costear los gastos médicos, que corresponden a $170.625 y 1.932 soles (equivalentes a $483.263 chilenos). «Gracias a todos por su apoyo. Queremos ser lo más transparentes con todos», fue el mensaje escrito desde el entorno de Angie en la red social.