Gala Caldirola pasa la cuarentena en parcela del Huaso Isla: «Es lo mejor para nuestra hija» Ya que Gala se encuentra en nuestro país por la pandemia del Covid-19, decidió trasladarse con su retoña a una casa más grande.

Hace un tiempo Gala Caldirola se vino de vuelta a Chile para formar parte del estelar de Canal 13 ‘Bailando por un sueño’. Pero tras su suspensión por la epidemia del Covid-19, la española debió quedarse en nuestro país, así que realizó unos cambios para pasar la cuarentena con su retoña.

Así fue como lo explicó en conversación con Las Últimas Noticias, donde contó que se cambió del departamento donde estaba junto a la pequeña Luz Elif. Para ahora instalarse en la parcela que tiene el Huaso Isla en Calera de Tango.

«Pasó por varias cosas. Con Mauro (Isla) pensamos en qué era lo mejor para nuestra hija y decidimos cambiarnos» comenzó señalando Gala, junto con agregar que el lugar donde estaban antes era bastante pequeño y podía ser estresante para quedarse durante la cuarentena.

Eso sí, lo que realmente motivó a Gala a mudarse fue que se enteró de que en su edificio habían casos confirmados con coronavirus.

También te puede interesar: "Puro pellejo" Gala Caldirola recibió pesados comentarios por fotito

«Hace dos días supe de casos de contagio en el edificio y me fui. No podemos exponernos, menos mi hija que fue prematura, estuvo cinco días en una incubadora cuando nació y no sé cómo reaccionaría al virus, entonces eso también me tenía muy alerta. Doy gracias a la vida tener esta posibilidad», agregó.

Además Gala explicó por qué no tomó esta decisión en primera instancia, cuando se estaba instalando en Chile.

«Mauro desde un principio dijo que nos fuéramos a quedar a la casa de Calera de Tango, pero me quedaba muy alejada del trabajo. No podría ir y venir entre ensayos o moverme de forma más rápida para ver a mi hija», detalló.