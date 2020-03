«Es complicado sobre todo por la niña» Gala Caldirola y su momento familiar por el coronavirus En 'Bailando por un sueño' Gala se refirió a cómo ha pasado estos días alejada de su marido y especialmente su familia que se encuentra en España.

A raíz del anuncio de una serie de medidas que tomó Canal 13 con el fin de evitar los contagios de coronavirus. La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de ‘Bailando por un sueño’. En ese contexto, el programa empezó de manera distinta, con participantes y jurados comentando sobre sus experiencias con la pandemia.

Una de las primeras en hablar sobre esta complicada situación fue Gala Caldirola, quien se ha visto especialmente afectada por lo que ocurre con el Covid-19 en su tierra natal, España, donde está su familia. Además de esto, junto con su retoña Luz Elif no han podido compartir con su esposo, Mauricio Isla, quien está jugando en Turquía.

«Yo estoy tranquila porque lo que es mi familia, Mauro, y nosotros estamos todos bien. Eso me da tranquilidad», comenzó relatando Gala.

Junto a lo que agregó: «Pero sí claro, es una situación complicada porque bueno, de hecho, el tema de Mauro es complicado sobre todo por la niña. Porque nosotros habíamos programado que él venía a jugar con la Selección ahora, que él tendría contacto con la niña. Es un poco complicado porque ahora no puede viajar y me da pena evidentemente por la niña, que no puede ver a su padre».

Siguiendo por esa línea, Gala aprovechó de contar más detalles de lo crítica que es la situación en su país de origen, donde solo se puede salir a la calle para «comprar en una farmacia o ir al médico de urgencia». De todas formas, la española quiso hacer un llamado a la calma, dando como ejemplo el caso de su padre.

«Mi padre también es persona de alto riesgo. Él tiene el VIH también y yo le pregunté ‘¿y tú cómo estás? ¿Qué medidas tienes que tomar?’. El doctor le dijo que tiene que estar tranquilo y que no hay que alarmarse. Simplemente hay que tratar de evitar, sobretodo las personas de alto riesgo, tener contacto directo con personas que están infectadas» cerró.