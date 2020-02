Raquel Argandoña confesó que tiene amigos de «la primera línea» Mientras en "Échale la culpa a Viña" hablaban de las manifestaciones afuera del Hotel O'Higgins, Raquel Argandoña contó una particular historia.

La co animadora de ‘Bienvendos’, Raquel Argandoña, ha estado más que presente durante la época festivalera. Ya que ahora no solo está en el matinal, sino que también forma parte del espacio ‘Échale la culpa a Viña’ donde comenta los espectáculos de la noche anterior.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la Quintrala no se pierde ni una. Tanto así, que se fue de tarro y confesó que incluso tiene amigos en la famosa «Primera Línea».

Esto, lo reconoció en el programa festivalero que transmite Canal 13 y TVN, donde Raquel contó lo que pasó en la jornada del domingo antes de llegar a la Quinta Vergara, enfrentándose a las manifestaciones en el Hotel O’higgins.

La también influencer indicó que iba en una van con otros rostros de la pantalla chica, cuando se encontraron de frente con las protestas y Carabineros, momento donde vivió una insólita situación.

“Alguien (de la producción del Festival) dice ‘nos devolvemos al hotel. Aquí van rostros A, B y C’. Lo encontré lo más grosero que hay, porque después dijo ‘los rostros caros se tiran al suelo; los demás, de medio pelo, protegen a los rostros caros’”, señaló.

También te puede interesar: Raquel Argandoña contó divertida anécdota de Pancho Saavedra en show de Ricky Martin

“¡¿Pero qué es esto?! ¿Dónde está la alianza? de Canal 13 y TVN en la organización de Viña 2020. Yo sonaba, porque como estaba a todo servicio, tenía que proteger a los demás”, dijo molesta Raquel.

Es ahí donde, según Argandoña, decidió bajarse de la van en medio de los violentos enfrentamientos, generando preocupación.

“Entonces alguien me dice, nuestro gerente: ‘no, tú estás loca, esto es de seguridad’. Me dice ‘Raquel, tú estás loca, aquí nadie se baja’. Yo me bajo porque yo tengo amigos en la Primera Línea’. ¿Cachai? Sí, sí…”, añadió, ante la sorpresa de todos.

Para cerrar, la animadora explicó que, según ella, tiene amigos en Primera Línea por su hija Kel Calderón, quien va a Plaza de La Dignidad a protestar.