Pareja de abuelitos se despiden al saber que tienen coronavirus

A raíz del brote y rápida expansión del coronavirus, el cuál ya ha dejado más de 490 muertos en China y más de 24.500 infectados en el mundo, un tierno video de una pareja de ancianos llamó la atención de los cibernautas.

En la grabación se ve cómo el hombre le habla a su esposa mientras se toman de la mano. Ambos se encuentran acostados en sus respectivas camillas en un hospital. El usuario que compartió las imágenes en Twitter comenta que el matrimonio dio positivo en los exámenes de coronvirus, por lo que señala que «esta podría ser la última vez que se encuentran y se saludan».

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020