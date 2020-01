Que teleserie: Carabinero habría pillado a su señora poniéndole el gorro con un Teniente y se vuelve viral En el video el supuesto carabinero increpa a su esposa por la infidelidad y rápidamente se viralizó, incluso Contraloría se pronunció al respecto.

Durante la tarde del martes, e incluso este miércoles en la mañana, las palabras “Cavieres”, “Cifuentes”, “Valderrama” y “Belén”, así como el #PacosGorriaos fueron tendencia. Mucha gente no supo si tenían relación con personajes de alguna teleserie, pero no, la historia no es ficción.

La razón es un video donde se ve, supuestamente, cómo un Carabinero de apellido Cifuentes es víctima de infidelidad por parte de su esposa Belén con un tal “Teniente Cavieres” en su propia casa, que ha sido compartido miles de veces, logrando cientos de miles de reproducciones.

En la grabación se escucha al supuesto carabinero comentando que en la habitación de al lado incluso se encontraba su hija durmiendo. «Qué bonito. Vas a pescar todas tus cosas Belén y vas a salir cag… de acá» lanza indignado.

La dramática historia fue subida en cuatro distintos videos en Twitter, y rápidamente se esparció en redes sociales, generando bastantes memes y reacciones, incluyendo a Contralorito, la mascota de Contraloría. Te los dejamos a continuación.

Acompáñenme a ver esta triste historia… pacos cagandose entre pacos 😂 pic.twitter.com/Q1hDTlzHV1 — Marce “K-pop” Mena ♡ (@MarceUtreras) 7 de enero de 2020

Revisa algunas de las mejores reacciones.

Y yo perdiendo el tiempo con las novelas turcas!!! pic.twitter.com/kYlSv3LyPO — Pepepateatraseros (@Pepepat66191529) 7 de enero de 2020

Cuando ves los trending topic y recuerdas: Letra i) del artículo 61 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que es una obligación de cada funcionario, entre otras, 👉observar una vida social acorde con la dignidad del cargo👈 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭 — Contralorito (@ContraloritoCGR) 7 de enero de 2020

Quién iba a pensar que cuando en la Plaza de la Dignidad gritan»paco, en la casa te están cagando», era por el triángulo amoroso entre el Cifuentes, el Cavieres y la Belén — TreintonaOnTheRocks (@treintona_cl) 7 de enero de 2020